Анчелотти — о победе над «Касереньо»: «На таком поле играть нельзя. Это не футбол»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил победу над «Касереньо» (1:0) в 1/16 финала Кубка Испании.

«Мне все понравилось, с первой до последней минуты. Мы знали, что нам придется терпеть, но мы не рисковали в обороне и провели вторую подряд игру на ноль. На таком поле играть нельзя. По мне, это не футбол. Здорово, когда у маленьких команд есть возможность соперничать с большими. Для болельщиков это хорошо, но, помимо прочего, они хотят видеть хорошие матчи», — приводит слова Анчелотти As.

Соперник «Реала» по 1/8 финала турнира определится позже в результате жеребьевки.