Президент «Барселоны» Лапорта: «На тот момент уход Месси из клуба был лучшим решением для нас»

Сегодня, 17:20
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба летом 2021 года.
«Я должен был поставить «Барселону» выше лучшего игрока в истории футбола. В тот период финансового краха я не мог его удержать. Я считаю, что это было лучшим решением для клуба. Сейчас он игрок «ПСЖ», и я предпочитаю лишний раз не обсуждать его фигуру. Мы сосредоточены на «Барселоне». Лео всегда будет частью нашего клуба, и я бы хотел для него другого исхода. С моей стороны будет неправильно говорить о других вариантах. Мы с ним поддерживаем связь», — приводит слова Лапорта Goal.
Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.
В составе каталонской команды аргентинец становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз — национальный Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА, а также в трех клубных чемпионатах мира.