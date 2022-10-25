Хави: «Если «Барса» вылетит в Лигу Европы, мы будем биться за победу, как львы»

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Главный тренер «Барселоны» Хави перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией» заявил, что в случае вылета из Лиги чемпионов в Лиге Европы команда будет бороться за победу.
«Хотим продолжить играть в Лиге чемпионов, но, если этого не произойдет, мы будем биться за победу в Лиге Европы, как львы. Наш характер не станет слабее», — сказал тренер каталонцев.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» состоится завтра, 25 октября. Начало — в 22.00 (мск).
У мюнхенцев после 4 туров 13 очков и первое место в группе, каталонцы набрали всего 4 очка и расположились на 3-м месте.
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