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Сегодня, 10:28

Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» за переход в «Барселону» в 2019 году

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу в матче 9-го тура ла лиги с «Атлетиком» (1:0) и извинился перед фанатами мадридского клуба за переход в «Барселону» в 2019 году.

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«Вся команда проделала невероятную работу. Мы бежали вместе, атаковали, действовали как команда. Мы через многое прошли, но добиться победы в итоге — это лучшее чувство. Я счастлив, потому что мои дети будут спрашивать, забил ли я гол, и я смогу ответить утвердительно. Я рад, что заключил контракт с «Атлетико» и стал полноценным игроком этого клуба. Но я бы хотел извиниться. Хочу попросить прощения за вред, который, возможно, причинил людям. Но лучший способ это сделать — это показать все, на что я способен, на поле. Мы на правильном пути», — приводит слова Гризманна Atletico Universe в соцсетях.

10 октября пресс-служба «Атлетико» сообщила, что клуб выкупил у «Барселоны» права на Гризманна. Новый контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. С 2021 года французский футболист выступал в составе «Атлетико» на правах аренды.

В текущем сезоне он провел 12 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
ФК Барселона
1
1
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