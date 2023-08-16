Гризманн надеется, что «Атлетико» и Жоау Феликс решат проблемы в течение ближайших недель

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о ситуации вокруг партнера по команде Жоау Феликса.

Ранее сообщалось, что Феликс хотел бы покинуть текущий клуб и присоединиться к сине-гранатовым.

«Я когда-то был в такой ситуации, и это причиняло вред клубу. Лучшее, что я сделал, — заткнулся и начал работать, следуя планам тренера и команды. Это все, что я могу сказать. Надеюсь, история с Жоао наладится. Ему должно быть нелегко сейчас», — приводит Footbal Espana слова Гризманна.

14 августа сообщалось, что «Барселона» хочет обменять нападающего Ансу Фати на Феликса, однако «Атлетико» намерен осуществить уход игрока только через обмен с доплатой или прямую покупку.