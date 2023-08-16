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Сегодня, 22:44

Гризманн надеется, что «Атлетико» и Жоау Феликс решат проблемы в течение ближайших недель

Алина Савинова
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о ситуации вокруг партнера по команде Жоау Феликса.

Ранее сообщалось, что Феликс хотел бы покинуть текущий клуб и присоединиться к сине-гранатовым.

«Я когда-то был в такой ситуации, и это причиняло вред клубу. Лучшее, что я сделал, — заткнулся и начал работать, следуя планам тренера и команды. Это все, что я могу сказать. Надеюсь, история с Жоао наладится. Ему должно быть нелегко сейчас», — приводит Footbal Espana слова Гризманна.

14 августа сообщалось, что «Барселона» хочет обменять нападающего Ансу Фати на Феликса, однако «Атлетико» намерен осуществить уход игрока только через обмен с доплатой или прямую покупку.

Источник: https://www.football-espana.net/2023/08/16/antoine-griezmann-hoping-for-positive-resolution-to-atletico-madrid-joao-felix-debacle
Антуан Гризманн
Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Барселона
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 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
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 Реал 1 1 0 0 2-0 3
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 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
4
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
13
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
14
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
16
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
17
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
18
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
19
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 - : -
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 - : -
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 18:30
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
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