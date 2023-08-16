Коке выбыл на месяц из-за травмы бедра на предматчевой тренировке «Атлетико»

Капитан «Атлетико» Коке пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает As.

31-летний испанец получил повреждение на предматчевой тренировке перед игрой с «Гранадой» (3:1) в 1-м туре чемпионата Испании.

Коке все же вышел на игру, но был заменен на 7-й минуте матча.