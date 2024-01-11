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Испания

Сегодня, 14:31

Гризманн назвал сильную сторону «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что думает об игре мадридцев в обороне.

«Одна из вещей, которая олицетворяет «Атлетико», — это сильная защита. И я говорю не только о защитниках, но и обо всех игроках. Нам нужно работать над этим», — цитирует Гризманна Atletico Universe.

В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 27 матчей во всех турнирах, отметившись 17 голами и 3 результативными передачами.

После 19 туров ла лиги «Атлетико» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
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