Гризманн назвал сильную сторону «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что думает об игре мадридцев в обороне.

«Одна из вещей, которая олицетворяет «Атлетико», — это сильная защита. И я говорю не только о защитниках, но и обо всех игроках. Нам нужно работать над этим», — цитирует Гризманна Atletico Universe.

В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 27 матчей во всех турнирах, отметившись 17 голами и 3 результативными передачами.

После 19 туров ла лиги «Атлетико» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.