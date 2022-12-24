Гризманн отказался от отпуска после чемпионата мира

Сегодня, 22:16
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн начал подготовку к возобновлению клубного сезона, сообщает Mundo Deportivo.
31-летний французский футболист решил не уходить в отпуск после чемпионата мира-2022.
Гризманн провел в субботу индивидуальное занятие, а с завтрашнего дня приступит к работе в общей группе. Нападающий хочет подойти в оптимальной форме к предстоящему матчу против «Эльче», который запланирован на 29 декабря.
Гризманн на ЧМ-2022 в составе сборной Франции отдал 3 голевые передачи в 7 матчах и завоевал серебряную медаль.