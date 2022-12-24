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Испания

Сегодня, 22:16

Гризманн отказался от отпуска после чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн начал подготовку к возобновлению клубного сезона, сообщает Mundo Deportivo.

31-летний французский футболист решил не уходить в отпуск после чемпионата мира-2022.

Гризманн провел в субботу индивидуальное занятие, а с завтрашнего дня приступит к работе в общей группе. Нападающий хочет подойти в оптимальной форме к предстоящему матчу против «Эльче», который запланирован на 29 декабря.

Гризманн на ЧМ-2022 в составе сборной Франции отдал 3 голевые передачи в 7 матчах и завоевал серебряную медаль.

Антуан Гризманн
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Атлетико
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