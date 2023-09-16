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Гвардиола общался с Ямалом, чтобы убедить его перейти в «Манчестер Сити»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола общался с нападающим «Барселоны» Ламином Ямалом по поводу возможного трансфера в английский клуб, сообщает Marca.

По информации источника, Ямал не задумываясь отклонил предложение Гвардиолы. Отмечается, что он хочет добиться успеха в «Барселоне».

16-летний Ямал является воспитанником «Барселоны». За основную команду он выступает с июля 2023 года и провел за нее пять матчей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.marca.com/radio/2023/09/15/65041b8f46163f55af8b45b0.html
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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Хетафе – Осасуна
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