Гвардиола общался с Ямалом, чтобы убедить его перейти в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола общался с нападающим «Барселоны» Ламином Ямалом по поводу возможного трансфера в английский клуб, сообщает Marca.

По информации источника, Ямал не задумываясь отклонил предложение Гвардиолы. Отмечается, что он хочет добиться успеха в «Барселоне».

16-летний Ямал является воспитанником «Барселоны». За основную команду он выступает с июля 2023 года и провел за нее пять матчей и отдал две результативные передачи.