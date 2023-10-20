Гвардиола об обвинениях в адрес Лапорты по делу Негрейры: «Вы просто не видели, как скандально хороши мы были»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал обвинения в адрес президента «Барселоны» Жоана Лапорты по делу Негрейры.

«Вы просто не видели, как хороша была та команда. Мы скандально хорошо играли. Когда суд вынесет вердикт, я выскажу свое мнение. «Барса» невиновна, Лапорта невиновен, пока не доказано обратное», — цитирует Гвардиолу Goal.com.

Специалист возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.

В марте этого года стало известно, что «Барселону» подозревают в коррупции. 28 сентября каталонцам было предъявлено обвинение в подкупе Негрейры. Глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, счел выплату в размере 7,5 миллиона евро со стороны клуба в адрес бывшего вице-президента технического комитета преступлением.

Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из ла лиги и отправить в сегунду — второй по силе дивизион чемпионата Испании, а также отстранить от участия в еврокубках.

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