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Испания

27 октября, 12:19

Гюндоган: «Я перешел в «Барселону» не для того, чтобы сиять в одиночку и быть суперзвездой»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, с какой целью он перешел в каталонский клуб. Футболист стал игроком испанской команды этим летом на правах свободного агента.

«Я перешел в «Барселону» не для того, чтобы сиять в одиночку и быть суперзвездой. Моя цель заключалась в том, чтобы помогать всей команде», — цитирует Гюндогана Esport 3.

В этом сезоне хавбек провел 10 матчей в ла лиге, отметившись двумя результативными передачами. 33-летний полузащитник летом подписал контракт с «Барселоной» на 3 года.

Илкай Гюндоган
ФК Барселона
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