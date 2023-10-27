Линекер считает, что Беллингем может стать форвардом: «Самый совершенный английский футболист, которого я когда-либо видел»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

«То, как он стартовал в «Реале», предоставляет Гарету Саутгейту отличный вариант. На случай, если что-то случится с Харри Кейном, или после того, как он закончит карьеру. Джуд мог бы играть на позиции центрфорварда, в качестве ложной девятки, если хотите. Он, вероятно, самый совершенный английский футболист, которого я когда-либо видел, и ему всего 20 лет», — цитирует Линекера The Sun.

Беллингем в летнее трансферное окно перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии». Он провел за мадридцев 12 матчей, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи.