Хавбек «Реала» Гюлер выбыл на месяц из-за травмы — ранее он пропустил 2 месяца после операции на колене

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер выбыл на три недели из-за травмы бедра, сообщается на официальном сайте клуба.

Как утверждает журналист Хосе Луис Санчес, 18-летний турок получил повреждения на тренировке и выбыл на срок до месяца.

В конце июля Гюлер повредил правое колено. Его восстановление после операции заняло 2 месяца. После перехода в «Реал» футболист еще не принимал участия в официальных матчах за клуб.

6 июля мадридцы объявили о подписании с Гюлером контракта до 2029 года. Ранее он выступал за «Фенербахче».