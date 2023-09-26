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Полузащитник «Реала» Арда Гюлер выбыл на три недели из-за травмы бедра, сообщается на официальном сайте клуба.
Как утверждает журналист Хосе Луис Санчес, 18-летний турок получил повреждения на тренировке и выбыл на срок до месяца.
В конце июля Гюлер повредил правое колено. Его восстановление после операции заняло 2 месяца. После перехода в «Реал» футболист еще не принимал участия в официальных матчах за клуб.
6 июля мадридцы объявили о подписании с Гюлером контракта до 2029 года. Ранее он выступал за «Фенербахче».