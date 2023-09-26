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Испания

Сегодня, 16:16

Хавбек «Реала» Гюлер выбыл на месяц из-за травмы — ранее он пропустил 2 месяца после операции на колене

Руслан Минаев
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Полузащитник «Реала» Арда Гюлер выбыл на три недели из-за травмы бедра, сообщается на официальном сайте клуба.

Как утверждает журналист Хосе Луис Санчес, 18-летний турок получил повреждения на тренировке и выбыл на срок до месяца.

В конце июля Гюлер повредил правое колено. Его восстановление после операции заняло 2 месяца. После перехода в «Реал» футболист еще не принимал участия в официальных матчах за клуб.

6 июля мадридцы объявили о подписании с Гюлером контракта до 2029 года. Ранее он выступал за «Фенербахче».

ФК Реал
Арда Гюлер
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