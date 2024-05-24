Хави прокомментировал уход из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал свой уход из команды по окончании сезона.

«Барселона» 24 мая объявила, что 44-летний специалист покинет свой пост после матча с «Севильей» в 38-м туре испанской ла лиги. Игра пройдет в воскресенье, 26 мая.

«Дорогие друзья, в воскресенье закончится мое пребывание на тренерской скамейке «Барсы». Не так легко уйти из клуба всей своей жизни, но я очень горжусь, что проработал два с половиной года в команде, которая стала мне второй семьей.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь. С воскресенья я стану еще одним фанатом на трибунах. Кем бы я ни был, игроком или тренером, я болельщик «Барселоны», и хочу только лучшего для клуба всей моей жизни.

Я работал с отличными футболистами и потрясающим персоналом. Вместе с ними мы достигли поставленных целей, кульминацией чего были победы в ла лиге и Суперкубке в прошлом году. В этом сезоне все пошло не так, как мы хотели, но мы помогли вырасти новому поколению воспитанников «Барселоны».

Спасибо большое всем: фанатам, игрокам, персоналу, работникам клуба, президенту, совету директоров, спортивным директорам, СМИ и всем, с кем я провел этот путь за два с половиной сезона.

Желаю всего наилучшего клубу, который остается в моем сердце», – написал Хави в соцсетях.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны.

Ранее появилась информация, что новым главным тренером «Барселоны» станет Ханси Флик, который до этого работал в «Баварии» и сборной Германии.