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Испания

Сегодня, 09:31

Хави может быть уволен по итогам текущей недели

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави может быть уволен в случае, если команда покажет неудовлетворительные результаты в матчах, которые пройдут на этой неделе, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, несмотря на поддержку Хави со стороны президента клуба Жоана Лапорты, испанская команда может расстаться с тренером, в случае поражения от «Унионистас Саламанка» в 1/8 финала Кубка Испании. Отмечается, что в случае увольнения испанского специалиста главным тренером сине-гранатовых станет главный тренер «Барселоны Атлетик» Рафаэль Маркес.

Матч «Барселона» — «Унионистас» пройдет 18 января. Начало — в 21.30 по мск.

21 января «Барселона» встретится с «Бетисом» в рамках 21-го тура ла лиги. Начало — в 20.30 по мск.

После 19 матчей «Барселона» занимает четвертую строчку в чемпионате Испании, набрав 41 очко.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. Всего под его руководством команда провела 118 матчей, одержала 74 победы, потерпела 24 поражения и 20 раз сыграла вничью.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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