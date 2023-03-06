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Испания

Сегодня, 11:11

Хави недоволен игрой «Барселоны» в матче против «Валенсии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал игру своей команды в матче 24-го тура ли лиги против «Валенсии» (1:0).

«Нужно уметь закрывать игру. У нас было много возможностей закрыть все вопросы в этом матче, но мы этого не делали и в конце концов дождались удаления Араухо, после чего нам пришлось немного пострадать. В подобных матчах мы должны добиваться комфортной победы, но отсутствие реализации заставляет нас страдать до самых последних минут», — приводит слова специалиста Marca.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 62 очка за 24 игры. Ближайший преследователь каталонской команды — «Реал», который отстает от сине-гранатовых на 9 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
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