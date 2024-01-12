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Испания

Сегодня, 02:04

Хави: «Когда на поле вышел Педри, в матче с «Осасуной» все стало ясно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Осасуной» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Сегодняшний день был трудным. «Осасуна» — одна из лучших команд по игре в обороне, против них сложно создавать пространство, и мы знали, что создадим меньше, чем обычно. Когда на поле вышел Педри, все стало ясно. Он не теряет мячи, он создает превосходство. С ним у нас было много контроля», — цитирует Football Espana Хави.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом». Матч пройдет 14 января. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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«Барселона» победила «Осасуну» и сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании