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Испания

Сегодня, 06:13

Хави — о ничьей с «Мальоркой»: «Барселона» слишком много пропустила, совершив две вопиющие ошибки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал команду за ошибки в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:2).

«Проблема заключается в том, что соперник повел в счете после нашей ошибки. Когда мы начали показывать свой лучший футбол, случилась еще одна ошибка в защите. Таких ошибок быть не должно, особенно в настолько интенсивных и равных играх. У нас были явные голевые моменты, но мы слишком много пропустили, совершив две вопиющие ошибки. Мы сыграли вничью — для нас этого недостаточно», — приводит слова Хави Marca.

Также тренер отметил, что «Барселона» играла против «Мальорки» хорошо, но из-за своих же ошибок потеряла два очка.

«Барселона» с 17 очками занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. 1 октября команда примет «Севилью».

 
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Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Мальорка
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