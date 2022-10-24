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Испания

Сегодня, 08:42

Хави считает, что уровень чемпионата Испании вырос в последние годы

Виктория Кравченко

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает об уровне футбола в чемпионате Испании после победы над «Атлетиком» (4:0) в 11-м туре ла лиги.

«Упал ли уровень испанского чемпионата? Не скажу так. Есть много разных факторов. Я,наоборот, считаю, что он вырос. Посмотрите на игру «Реала», «Атлетико», «Бетиса», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками в 11 матчах. В следующем туре каталонцы встретятся с «Валенсией» на выезде.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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