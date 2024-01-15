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Испания

Сегодня, 00:32

Хави — о поражении от «Реала» в Суперкубке: «Это была худшая игра из всех, но «Барса» вернется»

Алина Савинова
Хави Эрнандес.
Фото AFP
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал разгромное поражение от «Реала» в финале Суперкубка Испании.

Матч проходил на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Сине-гранатовые уступили мадридской команде со счетом 1:4.

«Сейчас у меня на душе разочарование и печаль. Мы провели худшую игру из всех. У нас была возможность сократить отставание, но счет 3:1 ухудшил ситуацию. Снова «Реал» уничтожил нас своими контратаками. Приношу извинения болельщикам. Мы показали себя с худшей стороны. Нам нужно восстановиться. Я уже пережил много поражений, и мы смогли выйти из этого. «Барса» вернется», — приводит Marca слова Хави.

«Реал» в 13-й раз в истории стал победителем Суперкубка Испании. Рекордсменом турнира остается «Барселона», в активе которой 14 трофеев.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2024/01/14/65a40eb922601d51658b4582.html
Хави Эрнандес (Хави)
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