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Сегодня, 00:24

Игнатьев: «Уход Анчелотти — это имиджевая потеря для «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о решении Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии.

«В любом случае это имиджевая потеря для «Реала». Анчелотти отлично работает с большими мастерами, он умеет приводить в надлежащий вид звёздные команды. Большие игроки мадридцев уже адаптировались к Анчелотти и его требованиям. Тут надо менять либо команду, либо игроков. Сложно на большом временном отрезке давать результат с одним и тем же набором игроков. А так человек говорит одно и то же на протяжении трех лет. Я, например, убеждён, что Гвардиола через некоторое время покинет Англию. Не потому, что ему там не нравится. Просто у всех тренеров притупляется нюх. В свою очередь игроки сборной Бразилии соберутся вокруг нового специалиста для решения больших задач», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Игнатьева.

На этой неделе Эднальдо Родригес, президент Бразильской конфедерации футбола, сообщил, что Карло Анчелотти будет тренером сборной Бразилии на Кубке Америки в 2024 году. До этого времени команду будет тренировать Фернандо Диниз.

Карло Анчелотти. Анчелотти в сборной Бразилии — это красиво. Но проект федерации крайне спорный
Источник: https://www.euro-football.ru/article/35/1005205748_boris_ignatev_uhod_anchelotti_-_eto_imidjevaya_poterya_dlya_reala
Карло Анчелотти
Футбол
Борис Игнатьев
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