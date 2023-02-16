Испанская прокуратура потребовала оставить Дани Алвеса под стражей

Прокуратура обратилась в суд с просьбой оставить в тюрьме бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, который обвиняется в сексуальном насилии, сообщает Marca.

На слушании 16 февраля суд разбирает апелляцию стороны футболиста, который хочет добиться освобождения из-под стражи до вынесения приговора.

Существуют опасения, что Дани Алвес может уехать в Бразилию и его не экстрадируют обратно в Европу.

39-летнего Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.