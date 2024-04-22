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Испания

Сегодня, 13:54

Источник: Хави готов остаться в «Барселоне» до 2025 года

Хави.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Барселоны» Хави может остаться в каталонском клубе до 2025 года, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в скором времени испанский специалист проведет встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором каталонцев Деку, чтобы обсудить возможное продолжение сотрудничества.

Ранее стало известно, что 44-летний Хави покинет клуб по окончании сезона-2023/24. Испанец возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года.

После 32 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место, набрав 70 очков. Команда из столицы Каталонии отстает от лидирующего «Реала» на 11 очков. Также сине-гранатовые опережают «Жирону», идущую третьей, на 2 очка.

В ближайшем туре ла лиги каталоцы сыграют с «Валенсией». Встреча пройдет 29 апреля. Начало — 22.00 мск.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
7
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