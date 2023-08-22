Калугин считает, что Захарян потянет уровень «Реал Сосьедада»

Защитник «Торпедо» Никита Калугин рассказал о переезде Арсена Захаряна в Испанию.

«По возможности стараюсь следить за всем российским футболом. У меня много друзей и знакомых играет в РПЛ, ФНЛ и даже во второй лиге. Как отнесся к отъезду Захаряна в Испанию? Мы не так хорошо знакомы. Только одни сборы провели вместе в сборной U-21. В «Динамо» его не застал. Я ушел из клуба, а он появился там через год или полтора. Потянет ли он уровень «Реал Сосьедада»? Думаю, да. Парень — реально хороший футболист, с мозгами», — приводит слова Калугина «Евро-Футбол.Ру».

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.