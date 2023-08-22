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Испания

Сегодня, 12:08

Калугин считает, что Захарян потянет уровень «Реал Сосьедада»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Никита Калугин рассказал о переезде Арсена Захаряна в Испанию.

«По возможности стараюсь следить за всем российским футболом. У меня много друзей и знакомых играет в РПЛ, ФНЛ и даже во второй лиге. Как отнесся к отъезду Захаряна в Испанию? Мы не так хорошо знакомы. Только одни сборы провели вместе в сборной U-21. В «Динамо» его не застал. Я ушел из клуба, а он появился там через год или полтора. Потянет ли он уровень «Реал Сосьедада»? Думаю, да. Парень — реально хороший футболист, с мозгами», — приводит слова Калугина «Евро-Футбол.Ру».

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005291313_kalugin_zaharyan_potyanet_uroven_real_sosedada_eto_realno_horoshiy_futbolist
Арсен Захарян
Никита Калугин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
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 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
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 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
20
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 18:30
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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