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Испания

Сегодня, 11:05

Анчелотти: «Реал» заслужил победу над «Алавесом». У команды небывалая энергия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что команда заслужила победу над «Алавесом» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Команда приложила огромные усилия, и считаю, что по итогу заслужила победу. Матч выдался очень сложным. Когда остаешься в меньшинстве, то многие могут подумать, что соперник может забить гол, но у нашей команды небывалая энергия. Мы здорово держались, очень хорошо оборонялись и были вознаграждены. Это был трудный и сложный матч для нас, но благодаря самоотверженности команды мы победили», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» во втором тайме при счете 0:0 остался в меньшинстве, так как Начо Фернандес получил красную карточку. Победу команде принес гол Лукаса Васкеса на 2-й добаленной минуте.

«Реал» набрал 45 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Жирону» по дополнительным показателям.

Карло Анчелотти
ФК Алавес
ФК Реал
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