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Испания

24 марта, 13:20

Карпин — о Захаряне: «В чем прибавил в Испании? Стал быстрее принимать решения на поле»

Александр Кружков
Обозреватель
Иван Сергеев, Валерий Карпин и Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о полузащитнике национальной команды Арсене Захаряне.

— Со стороны кажется, что Захарян сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем в динамовские времена.

Согласен.

В чем еще прибавил за полгода в Испании?

Стал быстрее принимать решения на поле. Это прямо бросается в глаза.

То же самое относится к Головину, Миранчуку и Кузяеву?

Да, ко всем ребятам, играющим в Европе.

Вас-то в Сан-Себастьяне помнят?

Да, общаюсь, могу позвонить и главному тренеру, и спортивному директору. И с тем и с другим успел поиграть за «Реал Сосьедад».

Ого! Ну и что про Захаряна говорят?

Что адаптация проходит так, как они и предполагали. В целом Арсеном довольны. Не забывайте, ему всего 20 лет!

Статистика у Захаряна пока скромная. За 31 матч — 1+1 по системе «гол плюс пас».

Цифры — не главное. Парень попал в другой мир, в такой ситуации любому нужно время на адаптацию. В «Реал Сосьедад» это прекрасно понимают. Там и не ждали, что Захарян сразу станет одним из лидеров.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Сумма трансфера 20-летнего полузащитника из московского «Динамо» составила 13 миллионов евро.

За испанский клуб хавбек отыграл 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2028/29.

Полностью интервью Валерия Карпина читайте на сайте «СЭ»

Арсен Захарян
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
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