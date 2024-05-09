Колосков: «Кержаков нигде и никак себя не проявил. Дай бог, чему-то научится в «Севилье»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о стажировке российского тренера Александра Кержакова в «Севилье».

«Никаких ожиданий от Кержакова-тренера у меня нет. Он уже поработал в России и на Кипре — нигде и никак себя не проявил. Дай бог, научится чему-то в «Севилье», а потом приедет в Россию и принесет пользу нашему футболу», — цитирует Колоскова Sport24.

В качества игрока Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». С испанской командой он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании.

Тренерскую карьеру Кержакова начал в 2018 году, когда был назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет). Затем он возглавлял «Томь», «Пари НН», кипрскую «Кармиотиссу» и сербский «Спартак», который покинул в ноябре 2023 года.