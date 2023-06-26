Кроос высказался о состоянии сборной Германии: «Сейчас трудно быть оптимистом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о состоянии сборной Германии в последних матчах.

«Я думаю, что игрокам в основном не хватает уверенности, и что в данный момент в сборной не так много людей, которые могли бы повести за собой коллектив. Именно поэтому матчи национальной команды проходят без особого сопротивления. Сейчас трудно быть оптимистом», — приводит слова Крооса Eurosport.

Кроос провел 106 матчей за сборную Германии в период с 2010 по 2021 год. В последних 16 матчах его национальная команда одержала четыре победы.