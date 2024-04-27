«Жирона» победила «Лас-Пальмас» и обошла «Барселону» в таблице ла лиги

«Жирона» на выезде победила «Лас-Пальмас» в матче 33-го тура ла лиги — 2:0.

У гостей голы забивали Давид Лопес, который добил мяч в ворота после нереализованного пенальти от Артема Довбика. Во втором тайме украинский форвард забил второй гол каталонского клуба. У хозяев одиннадцатиметровый на 8-й минуте не реализовал Сандро Рамирес.

«Жирона» набрала 71 очко после 33 матчей и поднялась на второе место, обойдя «Барселону» (70 очков и один матч в запасе). «Лас-Пальмас» с 37 очками — на 13-й строчке.