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Сегодня, 14:00

Фабрицио Романо: Месси согласовал контракт с «Барселоной»

Иван Торопцев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий Лионель Месси вернется в «Барселону», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 35-летний аргентинец уже согласовал условия контракта с каталонским клубом, который будет действовать до конца июня 2024 года.

Месси — воспитанник «Барселоны», с 2000 года он находился в академии клуба, форвард дебютировал за основную команду сине-гранатовых в октябре 2004 года. Летом 2021 года футболист покинул клуб на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ».

В составе парижан Месси провел 75 матчей, на его счету 32 гола и 35 результативных передач. Клуб и аргентинец решили не продлевать контракт, действующий до конца июня 2023 года. Аргентинец вернется в «Барселону» на правах свободного агента.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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