Смолов: «Главное событие за время в «Сельте»? Гол в ворота «Реала». Полный «Бернабеу», мама была на стадионе»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов назвал гол в ворота «Реала» своим главным событием за период выступлений в «Сельте».

Россиянин играл за испанскую команду на правах аренды из «Локомотива» во второй половине сезона-2019/20 и забил в ворота «Королевского клуба» в игре 24-го тура ла лиги. Тот матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Самое крутое событие? Наверное, гол в ворота «Реала». Это было еще до ковида, полный «Бернабеу», до реконструкции. И то, что на матче была моя мама — наверное, самое важное. Я понимаю, что для нее увидеть это... Для меня настолько важно, что это показатель того, что моя карьера чего-то стоит.

Я хотел продолжить карьеру в «Сельте», обсуждался трансфер на определенную сумму с рассрочкой на три года. Я лично звонил Василию Кикнадзе и просил принять эти условия, хотя они не устраивали «Локомотив». Он пошел мне навстречу. Сезон еще на тот момент не закончился. Мы доиграли сезон, остались в ла лиге, все решилось в последнем туре. Я так понял, из «Сельты» позвонили, извинились, сказали, что у них нет денег. Ну, они в то трансферное окно взяли бесплатно в аренду парня из «Кастильи», продали Пионе Систо в Данию за 2,5 миллиона евро и взяли на эти деньги парня из «Гранады». Реально по сути ничего не потратили. Я сильно хотел остаться, но, к сожалению, не получилось», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Смолов провел 14 матчей за «Сельту» и забил 2 мяча. Помимо гола в ворота «Реала», россиянин также отличился в игре против «Барселоны».