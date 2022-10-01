«Барселона» с минимальным счетом победила «Мальорку» и обогнала «Реал» в турнирной таблице

1 октября, 23:50
«Барселона» с минимальным счетом победила «Мальорку» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Автором победного мяча в первом тайме стал нападающий Роберт Левандовски.
«Барселона» набрала 19 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице, правда у «Реала» (18 очков) есть игра в запасе.
Методология
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Основные источники исследования