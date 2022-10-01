«Барселона» с минимальным счетом победила «Мальорку» и обогнала «Реал» в турнирной таблице

«Барселона» с минимальным счетом победила «Мальорку» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 1:0. Автором победного мяча в первом тайме стал нападающий Роберт Левандовски. «Барселона» набрала 19 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице, правда у «Реала» (18 очков) есть игра в запасе.