Асенсио: «Реал» должен попытаться исправить негативные моменты»

Сегодня, 08:21
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
«Мы счастливы. В раздевалке говорили о том, как можем вернуться в игру, что мы должны проявить характер. Мы воодушевились, исправили некоторые вещи в тактическом плане. «Реал» должен попытаться исправить негативные моменты, но сохранить позитив, мы в четвертьфинале и должны готовиться к воскресной игре», – приводит слова Асенсио Marca.
Также футболист высказался о продлении своего контракт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.
«Это не зависит от меня, вы должны спросить кого-то другого», – отметил Асенсио.
Соперник «Реал» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.
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