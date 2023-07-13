«Марсель» купит защитника «Атлетико» Лоди за 13 миллионов евро

«Марсель» близок к трансферу защитника «Атлетико» Ренана Лоди, сообщает L'Equipe.

По информации источника, сделка близка к завершению. Французский клуб заплатит «матрасникам» 13 миллионов евро за 25-летнего бразильца.

Лоди провел сезон-2022/23 на правах аренды в «Ноттингем Форест». Он сыграл в 32 матчах за английский клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Лоди не вернется в «Атлетико» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Диего Симеоне.