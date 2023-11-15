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Испания

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Мората: «Разговор с Симеоне помог мне почувствовать себя важным, это то, что было нужно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората оценил свою игру на старте сезона.

«Этим летом я поговорил с Симеоне и Мигелем Анхелем Хилем. Это был разговор, чтобы принять решение, и он помог мне почувствовать себя важным, это то, что мне было нужно. Когда чувствуешь доверие со стороны наставника и партнеров по команде, все становится проще. Я чувствую себя самым любимым, это заметно, когда мы играем дома, я это замечаю и очень ценю. Мы будем бороться за чемпионский титул до конца», — приводит слова Мораты Marca.

31-летний форвард в текущем сезоне ла лиги сыграл за «Атлетико» 11 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету 5 мячей и 1 ассисит в 4 играх.

«Атлетико» в 12 турах чемпионата страны набрал 28 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидером является «Жирона» — 34 очка.

Альваро Мората
Диего Симеоне
ФК Атлетико
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