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Испания

Сегодня, 03:26

В деле Дани Алвеса достаточно доказательств для привлечения бразильца к ответственности

Евгений Козинов
Корреспондент
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Инструкционная палата Испании объявила во вторник, что в деле экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса имеется достаточно доказательств для привлечения бразильца к ответственности, сообщает L'Equipe.

Экс-игрок сборной Бразилии скоро предстанет перед испанским судом по обвинению в сексуальном насилии. Следственная палата Барселоны объявила, что в деле имеется достаточно доказательств для начала судебного разбирательства, что соответствует рекомендациям прокурора. Дата слушания пока не объявлена.

40-летний Алвес был арестован 20 января и помещен в следственный изолятор. Бразильцу, по словам которого сексуальные отношения с заявителем в туалете ночного клуба Барселоны были по согласию, грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Дани Алвес. Дани Алвес может признать вину в деле о сексуальном насилии, чтобы сократить срок своего заключения

Дани Алвес
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