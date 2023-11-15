В деле Дани Алвеса достаточно доказательств для привлечения бразильца к ответственности

Инструкционная палата Испании объявила во вторник, что в деле экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса имеется достаточно доказательств для привлечения бразильца к ответственности, сообщает L'Equipe.

Экс-игрок сборной Бразилии скоро предстанет перед испанским судом по обвинению в сексуальном насилии. Следственная палата Барселоны объявила, что в деле имеется достаточно доказательств для начала судебного разбирательства, что соответствует рекомендациям прокурора. Дата слушания пока не объявлена.

40-летний Алвес был арестован 20 января и помещен в следственный изолятор. Бразильцу, по словам которого сексуальные отношения с заявителем в туалете ночного клуба Барселоны были по согласию, грозит до пятнадцати лет лишения свободы.