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Испания

Сегодня, 21:30

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс не перейдет в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс не перейдет в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Алексис Бернар.

На 23-летнего португальца осталось два основных претендента: английский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Феликс выступает за команду из Мадрида с 2019 года. Тогда испанцы заплатили за игрока 127 миллионов евро «Бенфике».

В текущем сезоне португальский нападающий провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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