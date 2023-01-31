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Испания

Сегодня, 06:44

Нападающий «Блэкберна» Диас бесплатно перейдет в «Вильярреал» летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Блэкберна» Бен Бреретон Диас продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 23-летний чилиец не будет продлевать контракт с нынешним клубом и перейдет в испанскую команду на правах свободного агента летом этого года. В ближайшее время игрок должен будет подписать предварительное соглашение.

Бреретон Диас выступает за «Блэкберн» с августа 2018 года, в сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.

Футбол
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ФК Вильярреал
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