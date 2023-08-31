Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:30

Арустамян: «Год назад «Реал Сосьедад» проявлял серьезный интерес к Захаряну. Сейчас они решили попробовать еще раз»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Инсайдер и журналист Нобель Арустамян ответил на вопрос о своем влиянии на переход полузащитника Арсена Захаряна в Европу.

«Так получилось, что год назад, летом 2022-го, было понятно, что для Захаряна наступает важный момент. Он уже провел один полноценный сезон в РПЛ, круто сыграл на молодежном чемпионате Европы. Понятно, что к нему был интерес большой и очень серьезный. Мне всегда было интересно, как он видит свою карьеру. Я не буду скрывать, что Арсен — футболист, к которому я по-особому отношусь. Там понятно, что очень важна его семья, корни. Для меня это всегда была очень личная история. Мне казалось, что Арсен — талант, который может стать звездой европейского футбола. Тогда я пообщался с его агентами, Павлом Андреевым, спросил, как он видит его карьеру. Тот ответил, что они не против, хотят, чтобы Захарян попробовал себя в Европе», — сказал Арустамян.

Известный комментатор также рассказал, как одним из агентов Захаряна стала представитель Эрлина Холанна Рафаэла Пимента.

«Я понимал, что это слова, но надо действовать. Я сказал: «Давайте попробуем, чтобы было конкретно». Я знаю, что они тоже занимались, общались. Были истории с немецкими командами, «Байером» и так далее. Я подумал, может, это реально возможно. Тогда все завертелось. Была история с моим участием в «Челси». Встретились, пообщались с Рафаэлой Пиментой. Не получилось по понятным причинам: санкции, тяжелые платежи и так далее. Тогда, еще год назад, я буду честен, и «Реал Сосьедад» проявлял довольно серьезный интерес к Арсену. Но тогда они не решились на предложение по каким-то, как я понимаю, внутренним причинам. Не только футбольным. Сейчас прошел год, и они, видимо, все переосмыслив, подумав, решили попробовать еще раз», — добавил Арустамян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Источник: youtube.com/@Nobel87
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Нобель Арустамян
2
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Горбачева — о своей пропаже: «Мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально»
Чемпион мира по фигурному катанию Жубер обвиняется в насилии
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
В Польше удивились необычному маршруту летевшего в Москву самолета
Прихожанин украл из храма частицы мощей Святого Николая в Мурманской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
3
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
4
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 - : -
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»
Арустамян — о первом контакте с «Реал Сосьедад»: «Агент Владо Лемич год назад сказал, что клуб рассматривает Захаряна»
Главный тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль сравнил Захаряна с Зиданом
«Тюкавина, Пиняева и Сперцяна — в Испанию, Карпукаса — в Италию». Захарян — о переходе в «Реал Сосьедад», Мхитаряне и Лиге чемпионов
Захарян рассказал, когда у него появились мысли о возможном срыве перехода в «Реал Сосьедад»
Спортдир «Реал Сосьедад» — о Захаряне: «Как только появилась возможность, мы сделали все, чтобы он перешел к нам»
Президент «Реал Сосьедад» рассказал, что клуб накопил 33 отчета перед подписанием Захаряна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Реал Сосьедад» рассказал, что клуб накопил 33 отчета перед подписанием Захаряна

Спортдир «Реал Сосьедад» — о Захаряне: «Как только появилась возможность, мы сделали все, чтобы он перешел к нам»