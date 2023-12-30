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Испания

Сегодня, 11:17

Новичок «Барселоны» Роке назвал игрока команды, с которым мечтает поиграть

Виктория Кравченко
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Новичок «Барселоны» Витор Роке рассказал, с кем из нынешнего состава каталонцев он хочет поиграть больше всего.

«Все футболисты «Барселоны» мастера высокого уровня, но я очень сильно хочу сыграть с Робертом Левандовски. Счастлив, что моя мечта вскоре осуществится», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле. По данным портала Transfermarkt, переход обошелся «Барселоне» в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Роке забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за бразильский клуб.

Роберт Левандовски
ФК Барселона
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