Педри: «Я постоянно вижу слухи о Месси. Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Педри выразил надежду, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

«Я постоянно вижу слухи о Месси... Если честно, я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барселону». Конечно, это зависит и от клуба, и от Лео, но я надеюсь, что это случится», — сказал Педри в эфире шоу El Hormiguero.

Месси — воспитанник «Барселоны», он перешел в академию клуба в 2000 году и дебютировал за основную команду в 2004 году.

Летом 2021 года аргентинец покинул испанский клуб на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ». Контракт Месси с французским клубом действует до конца июня 2023 года.