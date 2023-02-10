Пике сравнил Месси и Роналду

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил экс-одноклубника Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Их противостояние длится уже 10 лет, так как они оба добились невероятного успеха. С точки зрения таланта, Месси, безусловно, номер один. Да, Криштиану очень много работал, чтобы быть конкурентоспособным в борьбе за первую строчку, но если посмотреть на карьеру обоих, то я бы, конечно, выбрал Месси», — заявил Пике Джону Неллису.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.