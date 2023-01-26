Пике впервые после расставания с Шакирой опубликовал фото с новой девушкой

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике впервые опубликовал в социальных сетях фотографию с новой девушкой.

35-летний испанец сфотографировался с 23-летней Кларой Чиа Марти, которая работает в инвестиционной компании экс-футболиста Kosmos в отделе по связям с общественностью.

Жерар Пике и Клара Чиа Мита. Фото Соцсети

4 июня стало известно о расставании Пике и Шакиры после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей. Ранее стали известны условия, при которых Пике готов отпустить детей жить в США с Шакирой.