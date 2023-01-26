Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 04:53

Пике впервые после расставания с Шакирой опубликовал фото с новой девушкой

Евгений Козинов
Корреспондент
Жерар Пике.
Фото Global Look Press
Жерар Пике и Клара Чиа Мита.
Фото Соцсети
1/2
Telegram Дзен

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике впервые опубликовал в социальных сетях фотографию с новой девушкой.

35-летний испанец сфотографировался с 23-летней Кларой Чиа Марти, которая работает в инвестиционной компании экс-футболиста Kosmos в отделе по связям с общественностью.

Жерар Пике и Клара Чиа Мита. Фото Соцсети
Жерар Пике и Клара Чиа Мита.
Фото Соцсети

4 июня стало известно о расставании Пике и Шакиры после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей. Ранее стали известны условия, при которых Пике готов отпустить детей жить в США с Шакирой.

Диджей Bizarrap и&nbsp;Шакира. «Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира атаковала Пике в новой песне
Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хави хочет выиграть Кубок Испании с «Барселоной»