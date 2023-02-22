«Атлетико» продлил контракт с Витселем до 2024 года

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Eleven Belgium.

Опция продления соглашения была активирована автоматически при условии, что 34-летний бельгиец сыграет более 45 минут минимум в 25 матчах во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Витсель провел за мадридский клуб 28 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стал игроком «Атлетико» летом 2022 года.