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Испания

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Кессье: «Вижу себя в «Барселоне» на долгое время»

Мария Гусева
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье поделился впечатлениями от выступления за каталонский клуб.

«Мной интересовался «Интер»? Когда ты слышишь свое имя в другой стране, значит, ты хорошо себя показал. Я счастлив, потому что многие команды хотели, чтобы я был там, но я подписал контракт, и я игрок «Барсы», я вижу себя здесь на долгое время. Барселона — очень красивый город, я играю в большом клубе, у меня отличные отношения с командой», — цитирует Mundo Deportivo Кессье.

Полузащитник выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Срок соглашения 26-летнего ивуарийца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кессье провел 30 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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