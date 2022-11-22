Полузащитник «Реала» Тчуамени заявил, что мог перейти в «Ливерпуль» или «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени назвал клубы, которые претендовали на него помимо мадридской команды.

«Сначала со мной связался «Ливерпуль», мы провели переговоры. Потом пришел «Реал», и для меня все уже было ясно. Больше меня никто не интересовал. «Реал» — крупнейший клуб мира. Если вы хотите добиться чего-то великого, войти в историю спорта, то нет варианта лучше. Я ни секунду не сомневался. Я сказал агенту: пока есть интерес от «Реала», мы делаем все, чтобы попасть туда. Когда со мной связался «ПСЖ», я уже все решил, хоть мне и был приятен интерес со стороны этого клуба», — цитирует хавбека Le Parisien.

22-летний француз перешел в «Реал» из «Монако» летом 2022 года за 80 миллионов евро. В текущем сезоне футболист сыграл за «Королевский клуб» 18 матчей и отдал две результативные передачи.