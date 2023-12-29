Портал Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов за 2023 год

Портал Transfermarkt.com опубликовал список наиболее подорожавших футболистов за 2023 год.

Первое место в рейтинге занял полузащитник Джуд Беллингем, который этим летом перешел из дортмундской «Боруссии» в «Реал». Сейчас стоимость 20-летнего англичанина оценивается в 180 миллионов евро, цена за игрока выросла на 70 миллионов евро.

На втором месте в списке — форвард «Брайтона» Эван Фергюсон. Сейчас стоимость 19-летнего ирландца оценивается в 65 миллионов евро — на 64 миллиона больше, чем в прошлом году.

На третьем месте в рейтинге — полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. 16-летний испанец стал дебютантом портала, его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

28 декабря портал Transfermarkt.com опубликовал список самых дорогих вратарей мира, в котором голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов занял 25-е место.