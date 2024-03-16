Представитель Захаряна — о первом голе в Испании: «Лиха беда начало»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, для «СЭ» прокомментировал первый гол футболиста за испанский клуб. Россиянин забил на 68-й минуте в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса».

«Для него этот гол очень важен, особенно перед вызовом в сборную России. Арсен вышел вместо Кубо, оказался в нужное время в нужном месте. Было ли давление на Захаряна из-за результативности в Испании? Какое давление, тренер ему доверяет, идет период адаптации. Как говорится, лиха беда начало. Очень рад за него, как и все в России!» — сказал Голубин.

До матча с «Кадисом» Захарян провел за «Реал Сосьедад» 30 матчей и отдал 1 голевую передачу.

20-летний россиянин прошлым летом перешел в испанский клуб из московского «Динамо». Он подписал контракт, рассчитанный до 2029 года.