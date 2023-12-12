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Испания

Сегодня, 14:11

Представитель Захаряна заявил, что условий от испанцев по смене гражданства России не было

Виктория Кравченко
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Советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин отреагировал на слухи о требовании испанцев к футболисту отказаться от гражданства России.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Не знаю, кто это придумал. Никаких условий не было, это неправда. У Арсена российское гражданство, он заигран за сборную России. Возможно, на следующий сбор команды он получит вызов», — цитирует советника «Чемпионат».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5355168-predstavitel-zaharyana-uslovij-ot-ispancev-po-smene-grazhdanstva-rf-ne-bylo.html
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