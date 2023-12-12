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Испания

Сегодня, 13:11

Игрок «Реала» Васкес сравнил Беллингема с Роналду и Бензема

Виктория Кравченко
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Игрок «Реала» Лукас Васкес сравнил полузащитника Джуда Беллингема с легендарными экс-футболистами команды Криштиану Роналду и Каримом Бензема.

«Сможет ли Беллингем достичь в «Реале» уровня Роналду и Бензема? Пока слишком рано говорить. Мы знаем, что Криштиану и Карим являются большими легендами клуба. Конечно, я надеюсь, что у Джуда получится достичь их уровня», — сказал Васкес на пресс-конференции перед матчем с берлинским «Унионом» в Лиге чемпионов.

Роналду и Бензема в данный момент выступают в чемпионате Саудовской Аравии.

20-летний англичанин перешел в мадридский клуб этим летом из дортмундской «Боруссии». Сейчас футболист является лучшим бомбардиром ла лиги, забив 12 голов.

Криштиану Роналду
Лукас Васкес
ФК Реал
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