Игрок «Реала» Васкес сравнил Беллингема с Роналду и Бензема

Игрок «Реала» Лукас Васкес сравнил полузащитника Джуда Беллингема с легендарными экс-футболистами команды Криштиану Роналду и Каримом Бензема.

«Сможет ли Беллингем достичь в «Реале» уровня Роналду и Бензема? Пока слишком рано говорить. Мы знаем, что Криштиану и Карим являются большими легендами клуба. Конечно, я надеюсь, что у Джуда получится достичь их уровня», — сказал Васкес на пресс-конференции перед матчем с берлинским «Унионом» в Лиге чемпионов.

Роналду и Бензема в данный момент выступают в чемпионате Саудовской Аравии.

20-летний англичанин перешел в мадридский клуб этим летом из дортмундской «Боруссии». Сейчас футболист является лучшим бомбардиром ла лиги, забив 12 голов.